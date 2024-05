Treinen rijden bij station Utrecht Lunetten relatief vaak door; station staat in top 5 van Nederland

Station Utrecht Lunetten werd in 2023 relatief vaak voorbijgereden door treinen die daar eigenlijk hadden moeten stoppen. Het station werd, om te voorkomen dat vertraging te ver oploopt, 101 keer overgeslagen. Utrecht Lunetten staat daarmee op plek 4 van overgeslagen stations in Nederland.

In 2023 sloegen NS-treinen 0,02 procent van alle stops bij stations over. Dat komt neer op 2788 overgeslagen stops op een totaal van 12 miljoen. De reden om een station over te slaan is volgens de NS bijna altijd dat een trein vertraging heeft opgelopen. Door een station over te slaan, wil de NS voorkomen dat de vertraging zover oploopt dat een trein helemaal geschrapt moet worden. Die keuze kan namelijk gemaakt worden als een vertraagde trein andere treinen in de weg gaat zitten.

Station Utrecht Lunetten staat op nummer 4 in de lijst van meest overgeslagen stations, onder Tilburg Universiteit, Nijmegen Dukenburg en Nijmegen Goffert. Volgens de NS zijn er in 2023 een aantal wijzigingen geweest, waardoor sprinters over intercitysporen reden. De treinen konden wel blijven rijden, maar in 0,2 procent van de gevallen niet stoppen bij Utrecht Lunetten omdat er geen perron aan dat spoor ligt.

Een andere reden dat treinen vaak vertraging oplopen, is een opgelegde snelheidsbeperking. Als de bodem onder het spoor bijvoorbeeld instabiel is, kan ProRail vanwege veiligheid besluiten dat treinen daar niet hun normale snelheid kunnen rijden. Tilburg Universiteit, het meest overgeslagen station, ligt in het traject waar zo’n snelheidsbeperking geldt en waar treinen dus vaak vertraging oplopen. Het station wordt volgens NS om die reden vaak overgeslagen. Zulke snelheidsbeperkingen zijn er bijvoorbeeld tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch.