Treinen rijden weer na urenlange storing

Het treinverkeer is maandagochtend weer opgestart nadat de dienstregeling op zondag ernstig verstoord was. Een groot gedeelte van de zondag reden er helemaal geen treinen.

Gisteren had het treinverkeer te maken met een ongebruikelijk grote storing. Er reden geen treinen en ook het reisinformatiesysteem was onbruikbaar geworden. Zo kon er niet gewaarschuwd worden voor het uitval van de treinen. De eerste verwachting was dat de storing een paar uur zou duren maar uiteindelijk reden er helemaal geen treinen meer op zondag.

De dienstregeling werd afgelopen nacht weer opgestart en op maandagochtend rijden alle treinen weer.

