Treinen tussen Utrecht en Arnhem rijden op vroege zaterdagochtend niet door personeelstekort

Vanaf Utrecht Centraal rijden zaterdagochtend tussen 5.30 en 7.00 uur op twee trajecten geen treinen door personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail. Het gaat om de trajecten Utrecht – Arnhem en Utrecht Centraal – Rhenen – Ede-Wageningen – Barneveld-Zuid.

ProRail adviseert reizigers op die trajecten om de reisplanner van de NS te raadplegen voor de alternatieve routes.

ProRail heeft de afgelopen tijd al vaker moeten besluiten om minder of geen treinen te laten rijden. Een van de redenen om de dienstregeling aan te passen is een tekort aan personeel op de verkeersleidingsposten.

Oorzaken

Het tekort aan personeel heeft volgens ProRail verschillende oorzaken, waaronder vergrijzing. Veel treinverkeersleiders gaan binnenkort met pensioen of zijn dat net gegaan. ProRail heeft verschillende verkeersleiders die onlangs met pensioen zijn gegaan gevraagd om toch weer bij te springen als de nood hoog is.

Naast vergrijzing spelen ook de pittige eisen aan treinsverkeersleiders en de specifieke kennis die zij nodig hebben een rol, aldus ProRail. Die factoren samen maken dat de druk op het rooster groot is. “In principe zijn we daarop voorbereid doordat er ‘reserve-personeel’ is. Door vakantie en verloop zijn we nu bij ziekte soms niet meer bij machte een werkplek te kunnen bedienen”, laat ProRail weten.