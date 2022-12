Treinonderdelen krijgen nieuw leven als coupé in Utrechtse verpleeghuizen voor bewoners met dementie

Twee Utrechtse verpleeghuizen krijgen hun eigen treincoupé voor bewoners met dementie, zodat zij even ‘op reis’ kunnen zonder de deur uit te hoeven. NS en Alzheimer Nederland schenken 22 verpleeghuizen in Nederland treinonderdelen uit oude dubbeldekkers om zo’n coupé te maken.

Het project is een vervolg op een eerdere actie van de NS en Alzheimer Nederland. In 2020 en 2021 reisde al een treincoupé langs verschillende verpleeghuizen in Nederland. Zo konden mensen met dementie weer even met de trein reizen zonder dat ze de deur uit hoeven.

“We hebben gezien dat de treincoupé welkome afleiding biedt en een bijzonder plekje om een praatje met elkaar te maken”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland. “Idealiter worden daarbij ook beelden van de omgeving vertoond zoals ook bij de Hoofdreiscoupé het geval was.”

Nu stelt de NS dus treinonderdelen ter beschikking zodat verpleeghuizen hun eigen treincoupé kunnen maken. De NS en Alzheimer Nederland deden daarvoor een oproep, waar geïnteresseerde verpleeghuizen op konden reageren. Er kwamen ruim 600 aanmeldingen, waar 22 verpleeghuizen uit zijn geselecteerd. In Utrecht komen Hoofdreiscoupés in het Voorhoevehuis en in Ingelanden.

De eerste verpleeghuizen hebben de treinonderdelen woensdag opgehaald in Utrecht. Treinbanken, treintafeltjes, een bagagerek, kantelprullenbakken… Al deze onderdelen verdwenen in vrachtwagens op weg naar de verpleeghuizen waar ze samengevoegd zullen worden tot treincoupé.