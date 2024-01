Treinreizigers kunnen in Utrecht nu elektrische deelfiets krijgen via NS-app

Treinreizigers kunnen vanaf vandaag ook elektrische deelfietsen van Tier gebruiken met de NS-app. Utrecht is een van de eerste steden waar dit mogelijk is. De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar, omdat de update geleidelijk wordt doorgevoerd.

De NS wil via de eigen app verschillende combinaties van vervoer kunnen aanbieden. Een reis is namelijk zelden van station naar station, de trein samen met de fiets zou een goede combinatie zijn. Daar is al de ov-fiets voor, en nu komt daar de elektrische deelfiets van Tier bij.

Reizigers kunnen in de NS-reisplanner een reis plannen met de fietsen van Tier. Ook kan een reiziger in de NS-app met de functie ‘In de buurt’ zien waar in de buurt een deelfiets van Tier staat en vervolgens de fiets boeken.

De NS meldt wel: “De fietsen van Tier zijn te zien in de laatste update van de NS-app. Vanaf 22 januari is deze update geleidelijk beschikbaar voor steeds meer reizigers. Het duurt een aantal weken voordat iedereen toegang heeft tot deze update.”

Mobility as a Service

De nieuwe mogelijkheid wordt een mijlpaal genoemd in de ontwikkeling Mobility as a Service, wat een ingewikkelde term is voor een app waar verschillende vervoermiddelen te kiezen zijn. Dus niet elke vervoerder en aanbieder een eigen app, maar één app waarop alles te vinden is. Tier is de eerste dienst waarvan reizigers via de NS-app volledig gebruik kunnen maken.