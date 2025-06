Treinstaking op 12 juni gaat niet door, maar ‘reizigers ondervinden opnieuw hinder’

De door vakbonden geplande 24-uurstreinstaking op donderdag 12 juni gaat niet door, kondigt NS aan. Volgens een woordvoerder van NS is de staking niet op tijd aangekondigd, waardoor de treinen alsnog rijden. Wel wordt er regionale hinder verwacht.

Aangezien NS rekening hield met de geplande staking, werd de dienstregeling rondom Noord-Holland en Oost-Nederland aangepast. Nu duidelijk is dat de staking niet doorgaat, moet het schema opnieuw worden herzien. Dat meldt een woordvoerder van NS.

Momenteel is NS druk bezig met het aanpassen van de dienstregeling. In de loop van de dag worden deze naar verwachting zichtbaar in de NS-app. Wat dit precies voor reizigers van en naar Utrecht betekent, kan de woordvoerder van NS nog niet zeggen.

Naar verwachting rijden er in ieder geval minder en drukkere treinen. Volgens de NS ondervinden reizigers donderdag daarom opnieuw hinder. Er wordt aangeraden om vlak voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen. Internationale treinen rijden wel volgens de normale dienstregeling.

Staking op 13 juni

VVMC, de grootste vakbond op het spoor, heeft voor vrijdag 13 juni een nieuw staking aangekondigd in Noord- en Zuid-Nederland. De vakbond eist een betere cao. “NS doet nog steeds geen enkele serieuze poging om onze eisen voor een eerlijk loon en betere werkomstandigheden in te willigen. Wij vragen reizigers om begrip en roepen de NS op om met een serieus en eerlijk voorstel te komen”, aldus Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC. Wat de gevolgen daarvan zijn, is nog onduidelijk.