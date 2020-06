Treinverkeer bij Utrecht stilgelegd vanwege lopende kinderen op het spoor

Het treinverkeer bij Utrecht is stilgelegd omdat er kinderen op het spoor lopen. De politie is ter plaatse, nabij de Tjalkstraat en de Cartesiusweg, maar heeft de kinderen nog niet gevonden.

Omdat de kinderen op het spoor liepen is al het treinverkeer stilgelegd. NS laat weten dat reizigers hier in ieder geval tot 17.00 uur last van hebben.