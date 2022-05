Treinverkeer rond Utrecht Centraal flink ontregeld door aanrijding

Vanwege een aanrijding rijden er tijdelijk geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en tussen Utrecht Centraal en Schiphol Airport.

Ook op andere trajecten rond Utrecht is het treinverkeer flink verstoord. Zo rijden er geen intercity’s tussen Utrecht Centraal, Ede-Wageningen en Arnhem en rijden er minder intercity’s tussen Utrecht Centraal en Eindhoven Centraal.

Tussen Utrecht Centraal, Driebergen-Zeist en Rhenen rijden minder sprinters en de NS waarschuwt voor drukte op het traject Utrecht – Hilversum, omdat mensen via die route kunnen omreizen. Omreizen kan via Amersfoort, meldt de NS. Het advies is om de reisplanner in de gaten te houden.

De storing zorgt voor veel drukte tijdens de ochtendspits. Volgens berichten van de NS op Twitter probeert de vervoerder zoveel mogelijk stoptreinen wel te laten rijden. De NS verwacht dat de storingen rond 11.15 uur weer over moeten zijn.

@NS_online iedereen in Arnhem omroepen om via ede/Amersfoort in Utrecht te komen. En dan verwachten dat dit in die lullige sprinters past? @valleilijn pic.twitter.com/k09lMd4kfw — Rv (@rv1985rv) May 10, 2022

Door een aanrijding gaan de treinen niet verder dan Utrecht Centraal. De intercity naar Utrecht Centraal zit te vol om er tussen te kunnen. Nu dus een poging proberen om er met Sprinters te komen. Want vanmiddag zou ik met een bootje gaan varen in Amsterdam. Advies @NS_online? pic.twitter.com/QGbCs9k1C7 — Pieter Staaks (@pieterstaaks) May 10, 2022