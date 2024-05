Treinverkeer rond Utrecht Centraal flink verstoord; machinist van goederentrein rook vreemde lucht

Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal is momenteel flink verstoord. De machinist van een goederentrein rook een vreemde lucht, waarop ProRail en de brandweer besloten de trein stil te zetten bij Utrecht Vaartsche Rijn. Op meerdere trajecten rijden daardoor minder of helemaal geen treinen.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat de goederentrein bij Vaartsche Rijn is stilgezet omdat de machinist van trein een vreemde lucht rook. Hij trok aan de bel, waarop incidentenbestrijders van ProRail en de brandweer ter plaatse gingen. Zij hebben gekeken of er mogelijk iets lekte uit een van de wagons. Uit de inspectie bleek dat er geen lekkage was.

De trein is inmiddels verplaatst, maar de impact op het treinverkeer is groot. Een woordvoerder van de NS laat weten dat treinen vanuit het zuiden Utrecht Centraal niet binnen konden rijden vanwege de trein die vaststond bij Vaartsche Rijn. Treinen die vanuit het noorden naar Utrecht Centraal komen, konden niet verder.

Spits

Onder meer tussen Schiphol Airport en Utrecht Centraal rijden geen treinen, net als tussen Utrecht en Houten, Utrecht en Driebergen-Zeist en tussen Utrecht en Soest. Tussen Amsterdam Centraal en Utrecht rijden minder treinen. De NS doet er naar eigen zeggen alles aan om de problemen voor de spits op te lossen.