Treinverkeer rond Utrecht Centraal verstoord door rijp op bovenleidingen

Het treinverkeer rond Utrecht Centraal lag vanochtend op meerdere trajecten stil. Inmiddels rijden de treinen weer en neemt de vertraging af. De storing heeft te maken met het koude weer: er zit rijp aan de bovenleidingen.
Vanwege de rijp rijden op dit moment nog steeds minder intercity’s van Utrecht naar Arnhem en Nijmegen. Dit duurt naar verwachting tot 09.45 uur.
Vanochtend reden er enige tijd geen treinen tussen Utrecht en Rhenen en tussen Utrecht en Baarn. Ook gingen een tijd geen intercity’s vanaf Utrecht in de richting van Arnhem.
Ook tussen Utrecht en Amersfoort en Zwolle rijden minder treinen. De oorzaak hiervan is een defect spoor. Dit duurt naar verwachting nog tot na middernacht.
Rijp
Rijp is een witte laag van ijskristallen die ontstaat wanneer waterdamp direct bevriest op een oppervlak, zoals het spoor. Dat belemmert de stroomtoevoer, waardoor treinen niet kunnen rijden.
10 ReactiesReageren
zo zo rijp. binnenkort ook bladeren, ijzel en sneeuw
kansloos dit.
@sj
Dan gaat u toch met de auto? Er staan wat files, maar ach…
@klaasjan: maar ach, dan heeft u wel een droge, verwarmde zitplaats met muziek naar uw keuze die u niet hoeft te delen met stinkende mede-forenzen. En bent u ook nog eens goedkoper uit en ondanks de file gewoon op tijd op uw bestemming.
@JdV. Haha, dat sneue beeld dat alle forenzen stinken! En niet alleen forenzen, wellicht alle mensen. Het zijn eigenlijk allemaal tegenstanders in het spel dat “het leven” heet. En typt u ook uw interessante posts in de auto?
@utrechtvoorutrecht: uiteraard, geheel handsfree. U ook op de bakfiets?
@UtrechtvoorUtrecht:
Dat doet ie vast met zijn telefoon in de hand tijdens het rijden. Net zo makkelijk 😉
Hoe leg je dit uit aan Scandinaviërs ed uit. Treinen rijden niet omdat er rijp op de bovenleiding zit na een nachtje vorst.
Jaren terug was rijp geen probleem. Dan gaven ze een stroomstoot door de bovenlijding en weg rijp. Maar ja, bovenlijdingen zijn nu stuk dunner dus kan dat niet meer. Vooruitgang/besparing toch niet immer een voordeel.
@nico: maar dat was vroeger, toen het nog bovenleidingen waren.
Sommigen hebben zo’n hekel aan het OV dat ze er alle mogelijke argumenten bij halen om maar niet in de trein te hoeven, zoals “stinkende mede-forenzen”. Ze vergeten voor het gemak dat je dan niet hoeft te tanken, niet een parkeerplaats hoeft te zoeken, dus die parkeerplaats ook niet hoeft te betalen en dat je met het OV vaak handig meteen in het centrum aankomt. Krant of boek of laptop erbij, soms interessante en meestal keurige “mede-forenzen”. Geen files. Heel af en toe enige vertraging. De zitplaats is vanzelfsprekend droog en verwarmd. Muziek naar keuze bij je, er is desgewenst wifi en een USB-contact. Wat wil je nog meer? Goedkoper met de auto? Neem een NS-abonnement dat flinke korting geeft.