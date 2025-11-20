Treinverkeer rond Utrecht Centraal verstoord door rijp op bovenleidingen

Het treinverkeer rond Utrecht Centraal lag vanochtend op meerdere trajecten stil. Inmiddels rijden de treinen weer en neemt de vertraging af. De storing heeft te maken met het koude weer: er zit rijp aan de bovenleidingen.

Vanwege de rijp rijden op dit moment nog steeds minder intercity’s van Utrecht naar Arnhem en Nijmegen. Dit duurt naar verwachting tot 09.45 uur.

Vanochtend reden er enige tijd geen treinen tussen Utrecht en Rhenen en tussen Utrecht en Baarn. Ook gingen een tijd geen intercity’s vanaf Utrecht in de richting van Arnhem.

Ook tussen Utrecht en Amersfoort en Zwolle rijden minder treinen. De oorzaak hiervan is een defect spoor. Dit duurt naar verwachting nog tot na middernacht.

Rijp

Rijp is een witte laag van ijskristallen die ontstaat wanneer waterdamp direct bevriest op een oppervlak, zoals het spoor. Dat belemmert de stroomtoevoer, waardoor treinen niet kunnen rijden.