Treinverkeer rond Utrecht ontregeld vanwege staking FNV Spoor

Het treinverkeer rond Utrecht en andere plaatsen in de Randstad is woensdagochtend ontregeld vanwege een staking van ProRail. Leden van FNV Spoor willen betere arbeidsvoorwaarden en via onderhandelingen is er geen overeenstemming bereikt. Daarom wordt er woensdag, maar ook de aankomende dagen gestaakt.

“Er is geen gevoel van euforie of een juichstemming. Het doel was om met goede onderhandelingen te komen tot een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Het doel is niet het voeren van vakbondsacties”, is te lezen op de website van FNV.

Vanwege de staking lag een groot deel van het treinverkeer rond Utrecht, Amsterdam, Alkmaar en Amersfoort stil tot 08.00 uur. De gevolgen zouden tot in de loop van de ochtend merkbaar zijn. Vervoersbedrijf NS raadt mensen die deze ochtend met de trein moeten reizen aan om de reisplanner te raadplegen.

Komende dagen

Ook de aankomende dagen staan er acties gepland. Morgen gebeurt dat rond Den Haag, Rotterdam, Kijfhoek en Roosendaal en vrijdag wordt bij Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen het treinverkeer in de ochtend platgelegd.

Tot slot staat op zaterdag 1 mei een 24-uurs staking gepland. Dit betekent dat van 05.00 uur in de ochtend tot hetzelfde moment op zondagochtend actie wordt gevoerd. Dit kan betekenen dat er dan in het hele land geen treinen rijden.