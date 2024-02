Treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam twee weken lang verstoord door werkzaamheden

Reizigers tussen Utrecht en Amsterdam moeten in de voorjaarsvakantie rekening houden met onder andere minder treinen, drukkere treinen en extra overstappen. Dat komt door werkzaamheden, die duren van woensdag 14 tot en met maandag 26 februari.

De dienstregeling tussen Amsterdam en Utrecht is vanwege de werkzaamheden aangepast. Volgens de NS moeten mensen rekening houden met een langere reistijd, minder en drukkere treinen, aangepaste vertreksporen, extra overstappen en opnieuw in- en uitchecken. “We vinden het erg vervelend dat onze reizigers hinder ervaren door deze werkzaamheden”, laat de NS weten.

Van 14 tot en met 22 februari rijdt er twee keer per uur een omgeleide intercity tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal, die niet stopt op tussengelegen stations. Tussen Amsterdam Amstel en Utrecht rijden vier intercity’s. Op het traject tussen Amsterdam Muiderpoort en Utrecht Centraal rijden in de spits vier sprinters per uur en in de daluren twee sprinters.

Extra in- en uitchecken

Reizigers die op het traject tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal naar een tussengelegen station willen reizen, moeten overstappen op Amsterdam Muiderpoort. “Dit betekent ook extra in- en uitchecken”, aldus de NS. Reizigers tussen Utrecht en Uitgeest, Hoorn, Den Helder, Enkhuizen of Alkmaar reizen, moeten via Schiphol.

In het weekend van 17 en 18 februari zijn er ook werkzaamheden tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal. Er rijden dan vier keer per uur stopbussen tussen die stations.

Minder treinen

Van 23 tot 26 februari rijden de treinen wel weer over het reguliere spoor, maar reizigers moeten volgens de NS nog rekening houden met minder treinen en aangepaste vertreksporen en -tijden.