Treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem verstoord door uitgelopen werkzaamheden

Tussen Utrecht en Arnhem kunnen maandag tot in ieder geval 12.30 uur geen treinen rijden doordat werkzaamheden zijn uitgelopen. Tussen Schiphol Airport en Utrecht Centraal rijden om diezelfde reden minder intercity’s.

Het treinverkeer tussen Driebergen-Zeist en Wolfheze ligt helemaal stil, waar reizigers tussen Utrecht en Arnhem dus ook hinder van ondervinden. De NS raadt reizigers aan om via ’s-Hertogenbosch te reizen. Dat levert zeker 30 minuten extra reistijd op.

Tussen Schiphol Airport en Utrecht Centraal is ook overlast door de uitgelopen werkzaamheden. Tot 12.30 uur rijden op dat traject minder intercity’s, wat ook daar zeker een half uur vertraging oplevert.

