Treinverkeer tussen Utrecht en Rotterdam-Den Haag tot dinsdag ontregeld

Door een kapotte bovenleiding is het treinverkeer tussen Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Gouda ontregeld. Er rijden minder treinen. De problemen houden tot dinsdagochtend aan.

Bij Woerden is op zondag een bovenleiding kapotgegaan. ProRail heeft de hele nacht doorgewerkt om de bovenleiding op tijd te herstellen, maar dat is nog niet gelukt. Daardoor is een van de vier sporen bij Woerden niet beschikbaar.

Maandagavond gaat ProRail weer verder met de werkzaamheden. Daarom rijden er wel tot dinsdagochtend minder treinen tussen Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Gouda.