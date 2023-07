Treinverkeer van en naar Utrecht Centraal gestaakt vanwege zomerstorm Poly

Het treinverkeer is in een groot gedeelte van Nederland gestaakt of ontregeld. Ook op station Utrecht Centraal is dat goed te merken. Een groot gedeelte van de treinen rijdt niet of heeft vertraging. De NS laat weten dat het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal gestaakt gaat worden. Zomerstorm Poly raast op dit moment over het land waarvoor het KNMI voor sommige provincies code rood heeft afgekondigd.

In Utrecht lijkt het mee te vallen met de gevolgen van de storm, hier is dan ook alleen code geel van kracht. Maar in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland is code rood van kracht.

Er is daarom helemaal vanaf 08.30 uur geen treinverkeer meer in Noord-Holland en Flevoland. Daarop volgend wordt ook het treinverkeer in andere delen van het land gestaakt. De NS laat weten dat dit ook geldt voor treinen van en naar station Utrecht Centraal.

Op het station in Utrecht lijkt het iets drukker dan gebruikelijk met wachtende mensen, maar enorm druk is het niet. Het is nog niet bekend of in het verloop van de dag treinverkeer weer mogelijk wordt.

Er is een NL-Alert verzonden om te waarschuwen voor het extreme weer, ook mensen in Utrecht hebben dit bericht ontvangen. Code geel is in Utrecht van kracht tot 13.00 uur.