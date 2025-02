Treinverkeer van en naar Utrecht verhinderd door stroomstoring

Er is een stroomstoring tussen Utrecht Leidsche Rijn en Woerden. Daardoor rijden er geen treinen op dat traject. Treinverkeer van Utrecht Centraal naar Den Haag, Rotterdam Centraal en Leiden Centraal is ook verhinderd. De storing duurt tot ongeveer 12:30 uur, zegt de NS.

Iets voor 10:30 uur is de stroomstoring begonnen. Wat de storing precies heeft veroorzaakt, is niet bekend.

Door de stroomstoring is er geen treinverkeer mogelijk tussen Utrecht Leidsche Rijn en Woerden. Normaliter zouden de treinen naar Den Haag, Rotterdam en Leiden ook via dat traject gaan, maar dat is ook niet mogelijk. In sommige gevallen kunnen reizigers wel nog op hun bestemming aankomen.

Voor de meest actuele reisinformatie is het raadzaam om de NS-app te raadplegen.