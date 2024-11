Treinverkeer van en naar Utrecht vrijdagochtend compleet platgelegd door stakingen

Er rijden vrijdagochtend opnieuw geen treinen van en naar Utrecht vanwege stakingen die vakbond FNV heeft aangekondigd. Werknemers van spoorwegbeheerder ProRail willen een loonsverhoging. Eerder deze week was het treinverkeer ook al verhinderd vanwege stakingen.

De stakingen duren vrijdagochtend 15 november van zes tot negen uur ’s ochtends. Werknemers van verkeersleidingposten in Utrecht en Amersfoort leggen het werk op dat moment neer. Daardoor kunnen er geen treinen van en naar Utrecht rijden.

Hart van het spoor

Bij eerdere stakingen was enig treinverkeer nog wel mogelijk. Vrijdagochtend is dat niet het geval. Na negen uur rijden de treinen wel weer. De NS waarschuwt alleen wel dat de hele ochtend nog wel eens een trein kan uitvallen, of er storingen zijn. Het vervoerdersbedrijf adviseert om kort voor vertrek de reis te plannen voor de meest actuele reisinformatie.

Hoewel alleen de verkeersleidingposten in Utrecht en Amersfoort het werk neerleggen, zijn de gevolgen in de rest van het land ook groot. Zo schrijft de NS: “Deze steden vormen samen het hart van het Nederlandse spoor: veel verbindingen lopen door of naar deze steden. De gevolgen van deze staking zijn daardoor voor reizigers zeer fors.”

Ook op andere plekken in het land wordt er de komende dagen door personeel van ProRail gestaakt. Zo zijn onder andere Rotterdam, Den Haag en Eindhoven ook de dupe.