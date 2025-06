trending: mangodessert op de Kanaalstraat

In deze rubriek komen allerlei populaire Utrechtse onderwerpen aan bod. Dat kan bijvoorbeeld een trending topic op social media zijn, maar ook een ander veelbesproken onderwerp.

Wie de afgelopen tijd met enige regelmaat op de Kanaalstraat komt, heeft misschien wel eens drukte gezien voor de ingang van een taartencafé. Dat komt doordat het te doen is bij café Tatli. Die horecagelegenheid verkoopt namelijk een mangodessert dat erg in de smaak valt bij social mediagebruikers.

Tatli verkoopt een toetje dat viraal is gegaan op TikTok. Influencers zoals Famke Louise hebben het gebakje al eens geprobeerd, en lijken er erg over te kunnen spreken. Het gaat om een dessert dat is gemaakt van chocolade, met een vulling van mangostukjes en yoghurt. Zoet en fris dus. De buitenkant moet op een ‘echte’ mango lijken.

Het toetje is al langere tijd verkrijgbaar, maar lijkt het met name dus de laatste weken erg goed te doen. En wie viraal gaat op social media, kan daar ook in het echte leven een slaatje uit slaan. Zodoende heeft het Tatli café haar deuren geopend in Utrecht.

Vaak wordt een bezoekje aan het café gecombineerd met een video die wordt opgenomen in de auto van de desbetreffende vlogger. Vaak is dat positief, maar een enkeling laat zich ook negatief uit. “Zijn er mensen die dit daadwerkelijk lekker vinden?”, vraagt een TikTok-gebruiker hardop af. “Dit is volgens mij gewoon meegaan met de trend.” Of het een trend is of niet, zal in de loop van de tijd moeten blijken.