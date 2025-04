Trending Topic: The Bakeryland

In deze rubriek komen allerlei populaire Utrechtse onderwerpen aan bod. Dat kan bijvoorbeeld een trending topic op social media zijn, maar ook een ander veelbesproken onderwerp.

Goed nieuws voor zoetekauwen, want een bakkerij in Utrecht timmert hard aan de weg om naam te maken. The Bakeryland op Jansveld probeert de harten van mensen binnen en buiten de stad te veroveren met video’s waarin hun zoetigheid centraal staat.

En dat lukt aardig goed: onder andere de pistache, macadamia en red velvet koekjes, een pistache fudge en een felgekleurd groen met rood drankje doen het goed op TikTok en Instagram. Verschillende video’s zorgen samen voor tienduizenden views op de kanalen van The Bakeryland.

Lovende reacties

Dat komt onder andere door de lovende reacties van verschillende TikTokkers. “Lekker”, lijkt daarbij het kernwoord te zijn. “Ze hebben een snackbox”, vertelt een TikTok-gebruiker enthousiast in een video. “Ik zal hierdoor een keertje vaker naar de sportschool moeten gaan.” Ter begeleiding van de recensie wordt zo nu en dan een koekje omhooggehouden, terwijl een hapje wordt genomen van de zoetigheid. Wát de koekjes dan precies zo lekker maakt, blijft een beetje in het midden. “Het is gewoon amazing.”

Wie de koekjes van The Bakeryland een keer wil proberen, moet wel rekening houden met een prijsdrempel. Zo kost een lekkernij van de bakkerij tussen de vijf en zes euro. Bezorgen kan ook, al komen daar onder de 50 euro wel nog bezorgkosten bij.