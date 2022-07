Tropisch warm in Utrecht; veel inwoners mijden de zon en zoeken verkoeling bij het water

De thermometer in Utrecht gaf dinsdagmiddag 37 graden Celsius aan. Zowel op straat als op de terrassen was het in de middag rustig. Hier en daar zat iemand onder een parasol of onder een boom.

Op een handdoek aan het water, varend in een bootje of door een duik te nemen vonden veel Utrechters verkoeling. Veel officiële zwemplekken heeft Utrecht niet, maar met dit weer houdt dat lang niet iedereen tegen om ook op andere plekken het water in te gaan.

Deze twee hadden een eigen zwembadje pal naast het water. “Ik woon hier al mijn hele leven, maar ben nog nooit de gracht in gesprongen. Af en toe zie je wat erin wordt gegooid. Soms staan mensen er zelfs in te plassen. Ik zou zwemmen in de Oudegracht daarom afraden.”

Toch mocht dat advies de pret aan de singel niet drukken. De bocht bij Paardenveld is sinds het heraanleggen van de singel populair bij zonaanbidders, zo ook vandaag

Bij de stijger onder Hoog Catharijne was het nog redelijk koel. “We leggen hier even aan om af te koelen, en lopen tegelijkertijd naar boven om eten te halen.”

Een enkeling durfde het aan om in Park Lepelenburg in de zon te gaan zitten, maar de schaduw en de bankjes daarin waren op deze plek veruit het populairst.