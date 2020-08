Tropische temperaturen maar Utrechtse kerstkaarten al te koop aan Oudegracht

Ook voor de Utrechtse fotograaf André Blom zijn het zeer warme dagen, toch besloot hij te beginnen met de verkoop van zijn kerstkaarten. Ze hangen – naast ander werk – al in de etalage van zijn nieuwe winkel aan de Oudegracht.

De coronalockdown was nog volop bezig toen André over de Oudegracht richting de Twijnstraat liep. Toen hij langs een leegstaand winkelpandje liep, op nummer 254, kreeg hij een idee. Er hing een bord ‘te huur’ en besloot de verhuurder eens te bellen, of hij er niet een paar maanden intrek kon nemen.

Voor André is de Oudegracht een bekend gebied. Hij fotografeert de Utrechtse grachten al jaren. Hij verkoopt zijn beelden online, maar werkt ook in opdracht en geeft workshops. Daarnaast stond hij ook al jaren op markten, waar lokale producten verkocht werden, om zijn foto’s op bierviltjes, ansichtkaarten en kwalitatieve prints te verkopen.

Nieuwe winkel

“Omdat door corona toch alles anders is geworden was dit eigenlijk wel een goed moment om zelf ook iets anders te proberen”, vertelt André in zijn nieuwe winkel aan de Oudegracht. Halverwege juni opende hij de winkel, en de zaak blijft in ieder geval open tot het einde van het jaar.

Maar hoe zit het dan met de kerstkaarten? “Ik verkoop ze jaarlijks altijd veel, dus ik dacht van de week ‘laat ik ze vast bestellen’. Gisteren kwamen ze binnen en nu staan ze dus gelijk in de etalage en de winkel.”