Trouwen in Utrecht kost aanzienlijk meer dan in andere delen van Nederland

Koppels die willen trouwen in Utrecht, moeten aanzienlijk dieper in de buidel tasten dan koppels uit andere gemeenten. In de Domstad betaal je gemiddeld 1043,- euro om in het huwelijksbootje te stappen, terwijl dat in het nabijgelegen Renswoude bijvoorbeeld bijna vier keer minder is. Op welke dag je trouwt, kan wel een verschil in prijs maken.

Het kan per gemeente flink verschillen hoeveel je betaalt om te trouwen, en dat pakt voor Utrechters minder voordelig uit. Zo is het in Landgraaf slechts 215 euro om het jawoord te zeggen, maar is dat in Utrecht met 1043,- euro dus bijna vijf keer zo hoog. Het gaat dan om een ceremonie op de vrijdagmiddag, een populaire dag onder koppels.

Regionale verschillen

In de regio Utrecht verschillen de prijzen voor een ceremonie flink. De stad Utrecht is bij uitstek de duurste gemeente om te trouwen. Daarna komen Zeist (945,- euro), Rhenen (881,- euro), en Utrechtse Heuvelrug (854,- euro).

Overigens kunnen koppels er goed aan doen om doordeweeks te trouwen. Dat is vaak voordeliger, blijkt uit onderzoek van trouwplatform theperfectwedding.nl.