Tuchtcommissie zegt niet te kunnen oordelen over speelgerechtigdheid Kampong-speler

De Tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) zegt niet te kunnen oordelen over de speelgerechtigdheid van Kampong-speler Jip Janssen. Wel krijgt Kampong een boete van 500 euro voor de manier waarop over de test werd gecommuniceerd.

Volgens de KNHB handelde Kampong in strijd met de reglementen van de bond door in de eerste helft van de wedstrijd Tilburg Heren 1 – Kampong Heren 1 een niet-speelgerechtigde speler op te stellen. De KNHB oordeelde dat de speler, Jip Janssen, in quarantaine had moeten zijn. De zaak kwam dinsdag voor de Tuchtcommissie van de KNHB.

Kampong heeft in de zaak uitgelegd waarom de club vindt dat het zorgvuldig en volgens de regels heeft gehandeld. De grote vraag in de zaak was of iemand die geen coronaklachten had en uit voorzorg een commerciële test deed, in afwachting van de uitslag in quarantaine moest.

Voorschriften

Volgens Kampong geldt de quarantaineplicht in zo’n geval niet, omdat het RIVM en de GGD hun voorschriften hebben opgesteld voor mensen die wél coronaklachten hebben. Kampong zegt scherp beleid te voeren wat betreft het voorkomen van corona en de risico’s op verdere verspreiding.

De Tuchtcommissie beslist nu dat de regels van de KNHB geen basis vormen voor een oordeel van de Tuchtcommissie over het wel of niet in strijd met de regels opstellen van spelers. Kampong krijgt wel een boete van 500 euro omdat de club beter had moeten handelen in de communicatie over de test.