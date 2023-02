Tunnel busbaan in Transwijk in Utrecht al weken dicht vanwege technische problemen

De tunnel van de busbaan die onder de kruising Europalaan en Koningin Wilhelminalaan loopt is al weken dicht vanwege technische problemen. De onderdoorgang is onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk in Utrecht en is sinds een paar jaar in gebruik.

De tunnel en HOV-verbinding werden in 2019 opgeleverd en zorgden voor enkele minuten tijdswinst voor het busverkeer. Sinds een paar weken is de tunnel onder de kruising van de Europalaan en Koningin Wilhelminalaan echter dicht. De bussen kunnen er niet meer doorheen rijden waardoor ze bovenlangs moeten rijden.

De gemeente laat weten dat er sprake was van overvloedig water in de onderdoorgang, waarschijnlijk door een verstopping in de afvoerleiding. De afvoerleiding is inmiddels gereinigd, maar er is nog water onder de wegverharding aanwezig. Daardoor kan er schade aan de weg ontstaan wanneer die belast wordt. Daarom is de onderdoorgang op dit moment nog afgesloten. Begin volgende week kan worden beoordeeld of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn, of dat de onderdoorgang weer kan worden opengesteld.