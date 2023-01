Tunneltjes onder Albatrosbrug in Utrecht worden opgeknapt op initiatief van omwonenden

Beide tunneltjes bij de Albatrosbrug in Utrecht worden opgeknapt omdat een aantal omwonenden in actie zijn gekomen. Het ziet er nu naar uit dat de twee doorgangen halverwege dit jaar worden aangepakt.

De Albatrosbrug ligt over de Krommerijn en verbindt de Albatrosstraat met de Venuslaan. Onder de brug door en parallel aan de rivier liggen twee tunneltjes voor fietsers en voetgangers. Dit pad langs de Krommerijn is daarnaast onderdeel van één van de meest bewandelde wandelroutes van Nederland.

“De tunneltjes zijn nu erg donker en vol met graffiti. We willen de tunneltjes veiliger, toegankelijker en mooier maken”, is te lezen in een brief die de gemeente aan omwonenden heeft gestuurd. Buurtbewoners Leonie van Drooge en Maria van Kleinwee én kunstenaar Frans Hofmeester hebben het initiatief genomen voor de opknapbeurt. “We willen dit initiatief als gemeente graag ondersteunen.”

In de video hieronder is te zien hoe de tunneltjes er straks uit moeten komen te zien. In totaal gaat het om ruim vijftig vierkante meter aan muur. Medio 2023 wordt de hele brug aangepakt vanwege onderhoudswerkzaamheden. Op dat moment worden ook de tunnels aangepakt.