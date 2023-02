Tussen bedden en banken; duizenden speeddates in IKEA Utrecht

In IKEA Utrecht vond afgelopen zaterdag een speeddate-evenement plaats: Date voor de planeet. Het warenhuis werd na sluitingstijd omgetoverd tot grootschalige datelocatie. Ruim 1200 mensen van verschillende leeftijden namen deel aan het evenement.



De showroom bedden, keukens en banken werden tot 21.30 uur beschikbaar gesteld voor de dates. Deelnemers konden meedoen aan twaalf rondes van vijf minuten. Na die tijd bleef het restaurant nog enige tijd geopend voor koppels die nog niet waren uitgepraat.

Eva de la Chambre, van IKEA Utrecht, kijkt terug op een succesvolle avond: “We weten niet precies hoeveel geslaagde dates er waren, maar de sfeer zat er goed in. Contactgegevens werden uitgedeeld, er is gedanst en we zagen zelfs mensen hand in hand vertrekken.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het maximum aantal deelnemers van deze eerste editie was binnen twee dagen bereikt. Of er een tweede editie komt op het evenement, is nog onbekend.