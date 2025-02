Tussen je oren; Waar luisteren Utrechters naar?

In deze rubriek vragen we mensen op straat waar zij naar luisteren en waarom zij daar naar luisteren.

Wie ben je?

Anastasía

21 jaar

Studie: trompettist, eerstejaarsstudent Jazz & Pop aan het conservatorium

Wat luister je?

Historia de un amor

van Tony Glausi

Het nummer is een versie door Tony Glausi. Hij is een trompettist, net als ik. Ik vind zijn sound geweldig. Ik hou erg van hoe hij speelt. Ik ben bezig om zijn werk te transcriberen. Daarmee bedoel ik het muzikale leerproces van een stuk muziek, in dit geval de trompetsolo van Tony Glaus, door het op te schrijven in muzieknotatie.

Wie ben je?

Maurits (rechts) en zijn vriend Wout

24 jaar

Studie: Fine Art aan de HKU

Wat luister je?

Pillen

van Yung Hurn

Ik kom uit Duitsland en Yung Hurn is een Oostenrijkse rapper. Naast rap maakt hij ook liefdesliedjes, techno, rock en pop in de stijl van de jaren 70. Het is een goede mix van alles, net als zijn attitude. Dit nummer luister ik al de hele week non-stop. Er zit voor mij een beetje melancholie in, omdat het me herinnert aan toen ik nog drugs gebruikte. Tegelijkertijd beschrijft hij een situatie met een partner en hoe het was om verliefd te zijn toen je een tiener was: intens en onserieus tegelijk. Ik denk er dan aan hoe het zou zijn om nu zelf weer met iemand te zijn.