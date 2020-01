Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen vanwege ontsporing

Treinreizigers tussen Utrecht en Den Haag moeten omreizen via Schiphol. In Den Haag is namelijk een trein ontspoord. De problemen houden nog tot vanavond laat aan.

De trein is ontspoord tussen Den Haag Centraal en Voorburg. Daardoor kan de intercity tussen Utrecht en Den Haag niet meer rijden.

Reizigers worden geadviseerd om via Schiphol te reizen. De extra reistijd is 45 minuten. De NS verwacht dat de situatie nog tot vanavond 21.30 duurt.