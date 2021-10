Tv-programma Five Days Inside neemt aflevering op op neonatologieafdeling van Utrechts Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het televisieprogramma Five Days Inside is vijf dagen aanwezig geweest op de afdeling neonatologie van het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis, de afdeling waar te vroeg geboren en kwetsbare baby’s 24 uur per dag intensief verzorgd worden. De aflevering die daar gemaakt is, wordt woensdagavond uitgezonden.

Presentatrice Natasja Froger is voor de opnames van het programma vijf dagen lang te gast geweest op de neonatologieafdeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op die afdeling in Utrecht verblijven jaarlijks zo’n 12.000 te vroeg geboren kinderen.

Froger liep mee op de neonatale intensive care unit (NICU), waar kindjes liggen die onder de 32 weken geboren worden. Zij hebben 24 uur per dag intensieve zorg nodig, die op deze afdeling gegeven kan worden. Froger ontmoet verschillende jonge ouders die een kindje op de afdeling hebben liggen.

Werk

Ze praat verder met verpleegkundigen over hun werk en de emoties die daar soms ook bij komen kijken en kijkt mee bij onderzoek van een kindje dat al wat ouder is maar eerder ook op de NICU-afdeling lag. Ook het in de gaten houden van langetermijnontwikkeling hoort namelijk bij het werk op de afdeling neonatologie.

Ook het grote personeelstekort waar de afdeling mee te maken heeft komt aan bod. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis staat een hele NICU-afdeling leeg omdat er niet voldoende personeel is om daar kindjes op te nemen.

Uitzending

Tijdens Five Days Inside verblijft een presentator vijf dagen lang in een instelling waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Het programma wil laten zien waar mensen die in die instellingen werken of verblijven mee te maken krijgen. De aflevering in het Wilhelmina Kinderziekenhuis is woensdagavond om 20.30 uur te zien op RTL5 en staat ook Videoland.