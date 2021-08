Tv-show ‘Nederland staat op tegen kanker’ pakt de trein naar Spoorwegmuseum in Utrecht

De jaarlijkse tv-show ‘Nederland staat op tegen kanker’ komt voor de elfde editie naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het programma wordt op 25 augustus om 20.40 uur live uitgezonden op NPO 1.

De speciale KWF-trein, met de naam Karel, kwam vandaag al het Spoorwegmuseum binnenrijden. De uitzending is niet alleen live vanuit het Spoorwegmuseum. Er wordt ook live uitgezonden vanuit een rijdende trein. Dit staat symbool voor vooruitgang.

‘Nederland staat op tegen kanker’ staat dit jaar namelijk in het teken van de toekomst. Presentator Frits Sissing neemt de kijkers mee in de verhalen van patiënten en wetenschappers. Ook komt er een groot aantal bekende Nederlanders voorbij in het programma, zoals Patrick en Rossana Kluivert, Martien Meiland en Stef Bos.

Standbeelden

In het programma komen artiesten als Douwe Bob, Danny Vera en Edsilia Rombley optreden. En twee bekende Nederlanders transformeren tot levende standbeelden van Koningin Wilhelmina en Florence Nightingale.