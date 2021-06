Twee 16-jarige meisjes aangereden in Leidsche Rijn; bestuurder kiest hazenpad Bron: Twitteraccount Politie LeidscheRijn

Twee minderjarige meisjes zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden in Leidsche Rijn. De bestuurder van het voertuig ging er daarna direct vandoor. De politie is op zoek naar getuigen.