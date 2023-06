Twee arrestaties, drie inbeslagnames en meerdere bonnen tijdens verkeerscontroles in Utrecht

Tijdens twee verkeerscontroles in Utrecht zijn afgelopen donderdag bestuurders gearresteerd, voertuigen in beslagen genomen en meerdere bekeuringen uitgeschreven. Dat laat de politie zondag weten.

De politie hield donderdag een verkeerscontrole op de Briljantlaan en iets verderop op de Lunettenbaan. Er werd met name gekeken naar de technische staat van de voertuigen. In totaal werden 85 bestuurders aan de kant gezet.

Twee daarvan testten positief op drugs en werden aangehouden. “Een van deze bestuurders reed al met een ongeldig verklaard rijbewijs en koos ervoor om niet mee te werken aan de bloedproef”, schrijft de politie.

Huurauto’s

Ook zijn er twee huurauto’s in beslagen genomen omdat de huurder niet in het voertuig zat en één voertuig is meegenomen omdat het chassisnummer was weggehaald.

Drie bestuurders reden daarnaast zonder geldig rijbewijs, er zijn zeven bekeuringen uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiele telefoon, drie bonnen voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs, eveneens zijn er drie bekeuringen uitgeschreven voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg, drie voor het niet dragen van een gordel en twee personen zijn op de bon geslingerd omdat zij een rood verkeerslicht negeerden.

Tot slot is een valse kentekenplaat in beslag genomen, zijn vier wok-meldingen (Wacht Op Keuren) gemaakt bij de RDW en is voor ‘diverse kleine’ feiten gewaarschuwd. “Wij kijken terug op een geslaagde controle”, aldus de politie.