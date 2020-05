Twee arrestaties na steekpartij bij AZC in Oog in Al

De politie heeft woensdagavond twee arrestaties verricht na een steekpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum in de Utrechtse wijk Oog in Al. Het slachtoffer van het steekincident raakte zwaargewond.

Gealarmeerde agenten konden gisteravond de eerste verdachte op heterdaad aanhouden. Het zwaargewonde slachtoffer werd op dat moment behandeld door verschillende ambulanceteams.

Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis was vervoerd hield de politie ook een tweede verdachte aan. De zaak is nog in onderzoek en de politie heeft nog niet bekendgemaakt wat de aanleiding voor de steekpartij was.