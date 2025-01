Twee bomen in Utrechtse binnenstad vormen gevaar voor omgeving en worden met spoed aangepakt

Een moerbei langs de Oudegracht en een esdoorn aan het Servaasbolwerk in het centrum van Utrecht moeten met spoed worden aangepakt omdat ze een gevaar vormen voor de omgeving. De moerbei kan waarschijnlijk nog gered worden, maar dat geldt niet voor de esdoorn.

De boom langs de Oudegracht staat pal naast de Vollersbrug. Deze moerbei is aangetast door houtrot in de stamvoet. “Omdat dit de stabiliteit van de boom negatief beïnvloedt en de boom langs de Oudegracht staat gaan we deze veiligstellen”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

De moerbei hoeft verdwijnt niet, maar wordt wel flink onder handen genomen. Voor deze ‘forse snoeiingreep’ nodig is wel een kapvergunning nodig. “Omdat de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden, kan er geen reguliere kapvergunning aangevraagd worden. We hebben daarom een noodkapvergunning aangevraagd. Deze is inmiddels verleend.”

Esdoorn

De esdoorn aan het Servaasbolwerk moet wel worden gekapt. De boom is ingescheurd en vormt een gevaar voor de omgeving. “Daarom kappen we de boom met spoed.”

Na het kappen wordt ook de oude stronk weggehaald zodat er weer plek is voor een nieuwe boom. Dit nieuwe exemplaar moet tussen november en maart, het plantseizoen, in de grond worden gezet. “Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.”