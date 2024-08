Twee bomen worden gekapt vanwege herstel werf in centrum Utrecht; werkzaamheden starten in september

Vanwege het herstel van de werf tussen de Bakkerbrug en Bezembrug in het centrum van Utrecht moeten twee bomen het veld ruimen. De wortels zijn namelijk vergroeid met de oude walmuur, waardoor ze niet kunnen blijven staan. De bomen worden in september gekapt en de werkzaamheden aan de werf starten een maand later.

Het gaat specifiek om het deel van de werf aan de oneven kant van de Oudegracht, waar onder meer de Hema en de Kruidvat te vinden zijn. In maart van dit jaar is er al een damwand geplaatst en in oktober wordt verder gewerkt.

Voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen moeten eerst twee bomen op de werf worden gekapt. “Hiervan zijn de wortels zo vergroeid met de oude walmuur, dat het risico te groot is dat ze bij het vervangen van de muur instabiel worden en tijdens of na het werk omvallen. […] Zodra het werk op de werf is afgerond, planten we twee nieuwe bomen op dezelfde plek op de werf terug”, schrijft de gemeente Utrecht.

Fundering

Daarna worden er over de werf palen in de grond geschroefd die de fundering vormen voor de nieuwe walmuur. Vervolgens wordt de oude muur gesloopt zodat direct daarna de nieuwe walmuur, die ergens anders al is gemaakt, op deze palen kan worden geplaatst . Als laatst wordt de werf opnieuw bestraat.

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied dat op straatniveau ligt en ook de werfkelders blijven bereikbaar. Als alles volgens planning verloopt wordt het herstel van dit deel in april volgend jaar afgerond.