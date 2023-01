Twee dronken automobilisten in één auto; politie Utrecht vordert beide rijbewijzen in

De politie heeft zondagochtend de rijbewijzen van twee automobilisten ingevorderd. De politie zette een auto aan de kant gezet die met 50 kilometer per uur over de snelweg reed, om de inzittenden te controleren. De bestuurder bleek met te veel alcohol in het bloed achter het stuur te zitten. De bijrijder kreeg een rijverbod omdat ook hij te veel had gedronken, maar hij kroop toch achter het stuur. Beide verdachten zijn hun rijbewijs kwijt.

De politie kreeg zondagochtend een melding van iemand die achter een auto reed die veel slingerde en met 50 kilometer per uur over de snelweg reed. De politie kon de slingerende auto, met daarin twee personen, aan de kant zetten op de Graadt van Roggenweg in Utrecht.

Agenten roken een alcohollucht toen ze de bestuurder aanspraken en uit een blaastest bleek ook dat de bestuurder te veel had gedronken. Uit de ademanalyse bleek dat de verdachte 710 ug/l blies, waarna het rijbewijs is ingevorderd.

Om te controleren of de bijrijder verder mocht rijden, is bij hem ook een blaastest afgenomen. Ook hij had te veel gedronken om te mogen rijden. Omdat de agenten een vermoeden hadden dat hij alsnog zou gaan rijden, gaven ze de man een rijverbod.

Niet onder de indruk

Van het rijverbod was hij klaarblijkelijk niet onder de indruk, want enkele minuten later besloot hij toch achter het stuur te kruipen. De politie heeft hem vervolgens aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Tijdens de ademanalyse blies bij 645 ug/l, waarop ook zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij heeft daarnaast een proces-verbaal gekregen voor rijden tijdens een rijverbod.