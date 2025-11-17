Twee explosies in één weekend: politie doet onderzoek

Er waren afgelopen weekend twee explosies in Utrecht. De eerste vond plaats in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 november in Zuilen, de tweede in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 november in Vleuten.

De eerste explosie gebeurde rond 04.00 uur bij de voordeur van een woning aan de P.G. van Nieuwkerkstraat. Een nog onbekend voorwerp ontplofte tegen de deur. Niemand raakte gewond, maar de voorzijde van het pand liep schade op.

Brand na explosie in Vleuten

De tweede explosie vond de volgende nacht rond 01.50 uur plaats aan de Globebloemlaan in Vleuten. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal. Bij een woning ontstond na de explosie brand, maar er was op dat moment niemand binnen.

Een buurman wist het vuur met een brandblusser te doven en schakelde de hulpdiensten in. Ook hier raakte niemand gewond, maar de voorpui en voordeur van de woning raakten beschadigd.

De politie heeft een sporenonderzoek gedaan en met getuigen gesproken. Een getuige meldde dat twee personen na de explosie wegrenden en vertrokken in een kleine grijs- of zilverkleurige auto in de richting van de Veldhuizerweg.

De politie doet voor beide explosies nog verder onderzoek en vraagt getuigen of mensen met aanvullende informatie om zich te melden.