Twee gewonden bij aanrijding tussen scooter en voetganger op Vondellaan in Utrecht

Op de Vondellaan in Utrecht was dinsdag een aanrijding tussen een scooterrijder en een voetganger. Het ongeluk gebeurde rond 14.35 uur ter hoogte van de Da Costakade. Beide personen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Verschillende hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer, ambulance en twee traumahelikopters, rukten uit om hulp te verlenen. De helikopters werden echter kort voor de landing weer teruggeroepen.

De Vondellaan is in de richting van de Croeselaan afgesloten. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Het verkeersteam van de politie is op locatie voor onderzoek.