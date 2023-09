Twee groepen demonstranten lijnrecht tegenover elkaar in Park Paardenveld in Utrecht

Twee groepen demonstranten stonden zaterdagmiddag letterlijk lijnrecht tegenover elkaar in Park Paardenveld in Utrecht. Aan de ene kant stonden de aanhangers van de Let Women Speak-bijeenkomst en daartegenover stond een groep die het niet eens was met deze boodschap.

‘Let Women Speak’ is een initiatief van de Britse Kellie-Jay Keen-Minshull, beter bekend als Posie Parker. Tijdens de bijeenkomsten komen vrouwen aan het woord die anti-trans overtuigingen hebben, vanwege de angst dat hun eigen rechten daardoor worden beperkt. Dit gebeurde zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur ook in Park Paardenveld.

Iets verderop op hetzelfde grasveld was ruimte gemaakt voor de aanhangers van de tegendemonstratie. Deze mensen betichtten de aanhangers van Let Women Speak van transfobie. Door zoveel mogelijk lawaai te produceren probeerden zij de Let Women Speak-bijeenkomst te overstemmen.

Arrestatie

Toen vlak na aanvang van het Let Women Speak-protest een grote groep tegendemonstranten in het park arriveerde, probeerde een klein deel hiervan de afzetting te omzeilen. Dit werd echter voorkomen door optreden van de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie is een persoon gearresteerd omdat deze zich ‘vervelend’ gedroeg richting het vak waar de aanhangers stonden van Let Women Speak. Uiteindelijk is iedereen na afloop vertrokken uit Park Paardenveld.