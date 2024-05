Twee groepen demonstranten staan tegenover elkaar in Utrecht; veel politie op de been

Twee groepen demonstranten stonden zondag tegenover elkaar nabij de Inktpot in Utrecht. In Park Nieuweroord stond een handjevol mensen van Let Women Speak en iets verderop stonden zo’n honderd tegendemonstranten. Omdat de gemeente signalen had ontvangen over mogelijke ongeregeldheden was er veel politie op de been.

Let Women Speak is van mening dat in het debat over privileges voor transgenders vrouwen te weinig worden gehoord. “Vrouwen moeten gehoord worden in debatten die hun rechten aangaan. Let Women Speak geeft vrouwen die kans.” Er waren zondagmiddag dan ook verschillende sprekers bij deze demonstratie.

In een reactie op de demonstratie van Let Women Speak besloten anderen een tegendemonstratie te organiseren. Dit protest vond plaats op de kruising van het Moreelsepark en de Laan van Puntenburg, en kenmerkte zich vooral door het maken van zoveel mogelijk herrie.

Signalen

Tussen beide partijen stonden tientallen agenten. De gemeente zei namelijk signalen te hebben ontvangen dat mensen van de tegendemonstratie uit waren op geweld. De organisatie had daarop weer aangegeven zich in te zetten voor een vreedzaam protest.

Uiteindelijk zijn beide demonstraties zonder incidenten verlopen. Nadat de aanhangers van Let Women Speak rond 16.30 uur vertrokken, vertrok ook de andere groep.