Twee jaar oorlog in Oekraïne; landelijke herdenking op 24 februari in Utrecht

Wie op 24 februari bij de tweede landelijke herdenking van twee jaar oorlog in het Beatrixgebouw in Utrecht wil zijn, kan daar sinds gisteren een kaartje voor bestellen. Oekraïners kunnen opnieuw gratis een ticket reserveren, aan Nederlanders wordt een bijdrage gevraagd om de dag mogelijk te maken. Er is plek voor 2500 mensen.

Het initiatief voor de herdenking komt opnieuw van stichting Vital’nya, de gemeenschap van Oekraïense vluchtelingen in Utrecht. Vorig jaar was de herdenkingsbijeenkomst in de Jaarbeurs, met meer dan 3500 bezoekers, naar eigen zeggen de grootste buiten de Oekraïne in de wereld.

Dit jaar staat het programma in het teken van het thema Living in two worlds. Meer dan vorig jaar wordt dit keer de nadruk gelegd op verbinding tussen Oekraïense vluchtelingen en Nederlanders.

‘Thuis weg van huis’

“Ja, we zijn woedend over het kwaad dat uit het Kremlin komt. Elke dag weer”, zegt de Oekraïense Anna Bieliaieva van stichting Vital’nya. Zij was ook de initiatiefnemer van het evenement vorig jaar. “Maar Remember Together (de bijeenkomst, red.) op 24-2-24 gaat niet alleen over boos zijn. Het gaat vooral over samen zijn, bidden voor onze soldaten, verdriet delen, over liefde en vreedzaam samenleven met onszelf en met de Nederlandse samenleving, waar we heel dankbaar voor zijn.”

Ze noemt het onder meer “een dag voor vrienden en familie en natuurlijk de Oekraïense trots en cultuur.” Maar ook: “Een dag om samen nooit te vergeten, thuis weg van huis. De meesten van ons zijn al een tijdje in Nederland en de eerste schok ligt achter ons. Nu gaat het om het leven in twee werelden op zoveel niveaus.”

Camouflagenetten

Op het programma (van 11.00-17.00 uur) staat onder meer een musical van Oekraïense kinderen voor Nederlandse kinderen, samen camouflagenetten maken, ontmoetingen tussen Oekraïense en Nederlandse veteranen en Oekraïense taalles voor Nederlanders. Ook treedt het United Ukrainian Ballet op en is de ambassadeur van Oekraïne aanwezig.

Vorig jaar publiceerden stichting Vital’nya en DUIC in de aanloop naar 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens. Al die verhalen zijn hier te lezen.