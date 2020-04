Twee jonge vrouwen belaagd in Utrechtse binnenstad

Twee jonge vrouwen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd in de Utrechtse binnenstad. Beide incidenten gebeurden rond hetzelfde tijdstip en in de buurt van elkaar.

Rond middernacht werd een 19-jarige vrouw uit Utrecht om nog onbekende reden aan de Eligenstraat aangevallen door een man. Het slachtoffer zette het op een gillen, waardoor omstanders haar te hulp schoten. Hierbij werd ook een 60-jarige vrouw mishandeld door de verdachte.

De man wist in eerste instantie te ontkomen. Volgens de politie kon later op basis van een goed signalement en met behulp van cameratoezicht een 38-jarige Utrechter worden gearresteerd in het Moreelsepark.

Lepelenburg

Diezelfde avond is een 23-jarige vrouw zwaar mishandeld bij Park Lepelenburg. Ook dit gebeurde rond middernacht. Het slachtoffer was onderweg naar huis toen zij werd belaagd door een man. De verdachte is gearresteerd.

De politie denkt vooralsnog dat beide zaken niks met elkaar te maken hebben. De recherche onderzoekt de incidenten. De politie vraagt getuigen zich te melden.