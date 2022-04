Twee kastanjebomen op de Neude in Utrecht met spoed gekapt; derde is ‘in zorgelijke staat’

De gemeente Utrecht gaat met spoed twee paardenkastanjes op de Neude kappen omdat ze instabiel zijn en de veiligheid in het geding is. Een derde paardenkastanje is ‘in zorgelijke staat’, maar kan mogelijk deze zomer nog blijven staan.

Eind vorig jaar viel op de Neude al een paardenkastanje om. Omdat de Neude een drukke plek is met veel voorbijgangers en terrassen, besloot de gemeente toen om ook de andere oudere bomen op het plein te onderzoeken. Daaruit bleek dat meerdere bomen gesnoeid moesten worden en dat is in januari gebeurd.

Maar dat een boom op de Neude zomaar om kon vallen, riep vragen op bij de Utrechtse fractie van D66. Het college van burgemeester en wethouders beloofde naar aanleiding daarvan om te bekijken of bepaalde groepen bomen vaker of anders gecontroleerd moeten worden. Daarom werden de bomen op de Neude onlangs extra gecontroleerd. Toen werd duidelijk dat de bladbezetting van drie van de vijf paardenkastanjes slecht is, wat er mogelijk op wijst dat de conditie van de bomen snel achteruit is gegaan.

Die ontdekking was aanleiding om een adviesbureau in te schakelen. Dat bureau heeft een trekproef gedaan, die uitwees dat het risico groot is dat twee van de drie bomen gaan bezwijken. Omdat de Neude een drukke plek is, luidt het advies om de bomen zo snel mogelijk te kappen. Dat gaat nu dus gebeuren.

Derde boom

Het bureau schat het risico dat de derde boom bezwijkt voor nu lager in, maar de kans dat dat in de toekomst verandert, is groot. Daar komt nog bij dat de boom scheef staat en dat er nu weer meer blad aan de boom komt. In combinatie met harde wind kan dat gevaarlijk zijn. Het adviesbureau adviseert dus om ook die boom te kappen.

Wel zou de boom volgens het adviesbureau in ieder geval deze zomer nog kunnen blijven staan als de boom gestut wordt. De gemeente gaat kijken of dat een optie is. Dat is onder meer afhankelijk van kabels en leidingen, archeologie, de staat van de bodem en de kosten.

Hergebruik

Wat er met het hout van de gekapte bomen gaat gebeuren? Het hout wordt na de kap eerst onderzocht om te kijken of meer duidelijk wordt over de slechte staat van de bomen. Als blijkt dat het hout nog bruikbaar is, kan dat gebruikt worden om meubilair van te maken dat dan weer op de Neude kan worden gebruikt. Voor de gekapte bomen komen nieuwe in de plaats.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.