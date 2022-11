Twee keer zes rijstroken is volgens minister geen alternatief voor verbreding A27 bij Utrecht

Twee keer zes rijstroken in plaats van het verbreden van de A27 bij Amelisweerd in Utrecht is volgens de minister geen optie. De verkeersveiligheid zou namelijk in het geding komen en daarnaast is er mogelijk ook simpelweg te weinig ruimte in de bestaande bak.

Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid voor D66, wilde weten of alle alternatieven voor de verbreding van de A27, waarbij het natuurgebied dus bespaard kan blijven, zijn onderzocht. Zij wilde met name weten of de variant van twee keer zes rijstroken goed is onderzocht. Van Ginneken stelde haar schriftelijke vragen aan Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de minister is deze variant ‘meerdere malen’ onderzocht en dit alternatief is afgevallen omdat het niet voldeed aan de richtlijnen voor snelwegen. “Redenen hiervoor waren dat het uitging van versmalde rijstroken, geen vluchtstroken en hoofd- en parallelbaan gescheiden door een doorgetrokken streep in plaats van een fysieke scheiding.” Daarnaast zouden twee keer zes rijbanen mogelijk niet passen vanwege de twee bruggen die over de snelweg liggen.

Volgens de minister zorgen andere opties, zoals bijvoorbeeld een snelheidsverlaging en het stimuleren van thuiswerken, er ook niet voor dat de doelstellingen gehaald worden. Wel wordt momenteel nog een alternatief, waarbij de snelweg niet verbreed wordt, onderzocht door de provincie Utrecht. De gesprekken hierover lopen volgens Harbers ‘constructief’. “Indien het alternatief gelijkwaardig is kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd.”

Tracébesluit

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht werd in augustus door minister Mark Harbers getekend. Het Tracébesluit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel. De gemeente, provincie en vele inwoners van Utrecht zien deze verbreding namelijk niet zitten.

Toch liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind maart 2022 weten vast te willen houden aan het Tracébesluit dat onder het vorige kabinet tot stand kwam. Wel is het op enkele punten aangepast. Het vernieuwde Tracébesluit ligt vanaf dinsdag ter inzage en vanaf woensdag kan iedereen die dat wil reageren op het besluit. De Raad van State neemt deze beroepen in behandeling en doet hierover uitspraak, net als over de eerdere beroepen op het Tracébesluit 2020.