Twee kinderen uit Gaza opgenomen in Prinses Máxima Centrum in Utrecht

In het Prinses Máxima Centrum in Utrecht worden deze week twee kinderen uit Gaza behandeld tegen kanker. Hun komst volgt op het kabinetsbesluit van begin oktober om een klein aantal ernstig zieke kinderen uit Gaza in Nederland medische zorg te bieden.

De kinderen en hun directe familieleden hebben een visum gekregen voor medisch verblijf. Voor de gezinnen is nabij het ziekenhuis tijdelijke huisvesting geregeld. Hoe lang zij in Utrecht zullen blijven is niet bekend. Dit hangt af van de aard en duur van de behandeling die nodig is.

Het ziekenhuis wil, uit privacyoverwegingen, geen verdere informatie over de kinderen of hun families geven.

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de verhitte discussies die hieruit in het verleden zijn voortgekomen, heeft DUIC ervoor gekozen om de mogelijkheid tot reageren op dit artikel uit te schakelen. We begrijpen dat dit onderwerp sterke gevoelens kan oproepen, maar we willen een veilige en respectvolle omgeving behouden voor al onze lezers. We moedigen iedereen aan om het artikel met openheid en respect te lezen.