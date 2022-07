Twee klimaatactivisten gearresteerd bij demonstratie in ING-kantoor in Utrecht

Twee van de vier klimaatactivisten die op zaterdagmiddag demonstreerden in het Utrechtse ING-kantoor aan de Lange Viestraat, zijn meegenomen door de politie. De demonstranten van Extinction Rebellion gingen in protest tegen de financiering van en dienstverlening aan de fossiele industrie.

De demonstratie in het ING-kantoor in Utrecht begon om 13.30 uur. Vier demonstranten gingen het kantoor binnen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Ook in negentien andere steden demonstreerden klimaatactivisten in 23 ING-kantoren. Onder meer in Amsterdam en Nijmegen zouden rebellen zich willen vastketenen of -lijmen.

Eenmaal in de kantoren bliezen de activisten op fluitjes en plakten zij leuzen achter de ramen. De politie vroeg daarop de activisten te vertrekken, maar twee van hen gaven daaraan geen gehoor. Zij zijn door de agenten meegenomen.

Dit is de achtste keer dat Extinction Rebellion dit jaar actie voert tegen het beleid van ING, dat gebeurde met name bij het ING-hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost. Daar werd onder meer de lobby tot twee keer toe bezet en legden rebellen de aandeelhoudersvergadering tijdelijk stil met een lawaaiprotest. Bij die acties werden de rebellen elke keer gearresteerd wegens lokaalvredebreuk.