Twee mannen neergestoken op Utrecht Centraal; politie arresteert minderjarige verdachte

Twee mannen zijn dinsdagavond gewond geraakt nadat zij werden neergestoken in de stationshal op Utrecht Centraal. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden.

Rond 21.55 uur kwam de melding over het steekincident binnen bij de politie. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Wel is duidelijk dat twee mannen, van ongeveer 18 en 20 jaar, gewond zijn geraakt.

Agenten hebben vervolgens met behulp van camerabeelden een 17-jarige verdachte kunnen aanhouden. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. De politie roept daarbij de hulp in van eventuele getuigen.