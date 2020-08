Twee mannen uit Hilversum aangehouden voor oproepen rellen in Utrecht Google Street View winkelcentrum Rijnbaan

Er zijn opnieuw aanhoudingen verricht in verband met de ongeregeldheden afgelopen weekend in Kanaleneiland en Overvecht. Dit keer gaat het om twee mannen die worden verdacht van opruiing tot rellen op vrijdag 14 augustus in de Utrechtse wijk Kanaleneiland door het plaatsen van berichten op sociale media.