Twee mannen uit Zuid-Holland gearresteerd voor mishandeling FC Utrecht-supporters

De politie heeft twee mannen uit Zuid-Holland aangehouden die verdacht worden van het mishandelen van FC Utrecht-supporters. De mishandeling vond eerder dit jaar plaats in Leidsche Rijn

Op 12 januari was een aantal FC Utrecht-supporters rond 20.00 uur aan het trainen in een sportpark aan de Parkzichtlaan. Volgens de politie werden zij uit het niets belaagd door een ‘grote’ groep Feyenoord-aanhangers. Er ontstond een vechtpartij en meerdere personen raakten hierbij gewond. De politie werd gealarmeerd, maar toen de agenten arriveerden, waren de daders alweer weg.

Het basisteam van politie Utrecht-Centrum is samen met de voetbaleenheid van de politie een onderzoek gestart. Dat leidde tot de aanhouding van een 37-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel. Zij werden zaterdag aangehouden.

Daarnaast zegt de politie dat er eerst geruchten de ronde gingen dat er sprake zou zijn geweest van een vechtafspraak. Uit het onderzoek is echter gebleken dat dit niet het geval was. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.

