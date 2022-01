Twee miljoenste coronavaccin in de regio toegediend in Jaarbeurs in Utrecht

Op de XL vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht is woensdagmiddag de twee miljoenste prik gezet in de regio gezet. Het ging om een boostervaccin dat is toegediend aan de 30-jarige Camiel Essers.

In heel Nederland zijn er tot en met zondag 2 januari ongeveer 24,7 miljoen eerste en tweede vaccinaties toegediend. Daarnaast zijn er ook nog eens ruim 4,7 boostervaccinaties en derde prikken gezet. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ongeveer 2 miljoen van die vaccins zijn dus toegediend in de regio Utrecht.

Op 6 januari 2021 werd in Nederland het eerste coronavaccin toegediend. Dit werd gedaan in Houten, buurgemeente van Utrecht. “Vanaf dat moment is het vaccinatieprogramma in de regio Utrecht non-stop doorgegaan”, schrijft de GGD regio Utrecht.

Essers geeft les op de Utrechtse school X11 aan 3 en 4 vmbo. Op de vraag waarom hij zich heeft later vaccineren met een booster zegt hij tegen de GGD: “Ik wil op vakantie kunnen gaan en zo snel mogelijk weer op pad kunnen om wat te eten of te drinken met vrienden.”